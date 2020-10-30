Певица Tatarka (Ирина Смелая), экс-супруга фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина, выпустила свой первый альбом под названием Golden Flower. Об этом 30 октября она сообщила подписчикам в Instagram. В сборник вошли 10 композиций.



«Основная идея альбома — показать, как могут звучать татарский и английский языки вместе. Мне хотелось дать понять слушателю, что музыка может быть разной», — сказала рэп-исполнительница изданию Meduza. Чтобы слушателям было легче ориентироваться в тексте, на платформе Spotify альбом в ближайшее время дополнят татарско-англо-русским словарём.