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30.10.2020 14:23
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Певица Tatarka выпустила дебютный альбом на англо-татарском. Бывшая жена фронтмена Little Big снабдит слушателей словарём

Певица Tatarka (Ирина Смелая), экс-супруга фронтмена группы Little Big Ильи Прусикина, выпустила свой первый альбом под названием Golden Flower. Об этом 30 октября она сообщила подписчикам в Instagram. В сборник вошли 10 композиций.

«Основная идея альбома — показать, как могут звучать татарский и английский языки вместе. Мне хотелось дать понять слушателю, что музыка может быть разной», — сказала рэп-исполнительница изданию Meduza. Чтобы слушателям было легче ориентироваться в тексте, на платформе Spotify альбом в ближайшее время дополнят татарско-англо-русским словарём.

Летом 2019 года Tatarka вместе с Little Big и лауреатами Grammy, коллективом Clean Bandit, выпустила совместный трек Arriba. До этого она сотрудничала с группой «Мумий Тролль». Как объяснила певица, свой дебютный альбом она решила записать, как только почувствовала, что готова к этому: «Выросла и готова творить».

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