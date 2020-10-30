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30.10.2020 14:12
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Экс-глава спасслужбы на Камчатке заплатит за отдых на единственном служебном катере

Бывший сотрудник спасательной службы приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Он плавал отдыхать на служебном катере, заправленном ведомственным горючим.

О приговоре 30 октября сообщают местные СМИ. Экс-директор КГКУ «Центр обеспечения действия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» получил судимость за морские прогулки. В 2016 — 2017 годах он регулярно уходил в море, катал друзей по Авачинской бухте, при этом выезды оформлял как контрольные осмотры акватории.

Кроме штрафа в 50 тысяч и запрета на год работать на госслужбе он должен 230 тысяч рублей, чтобы компенсировать стоимость израсходованного топлива.

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Комментарии (4)

262126571
Одного ворюгу прижали.
Barmaley_5e4d0211d3423
Вот это вызывает вопросы.

"230 тысяч рублей, чтобы компенсировать стоимость израсходованного топлива. "
Он сутки напролёт катал их? Без отдыха?
Barmaley_5e4d0211d3423
Фу! Какая проза жизни. А на чём ему ещё катать барышень?
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