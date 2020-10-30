Экс-глава спасслужбы на Камчатке заплатит за отдых на единственном служебном катере

Бывший сотрудник спасательной службы приговорен к штрафу в 50 тысяч рублей за превышение должностных полномочий. Он плавал отдыхать на служебном катере, заправленном ведомственным горючим.

О приговоре 30 октября сообщают местные СМИ. Экс-директор КГКУ «Центр обеспечения действия по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае» получил судимость за морские прогулки. В 2016 — 2017 годах он регулярно уходил в море, катал друзей по Авачинской бухте, при этом выезды оформлял как контрольные осмотры акватории.