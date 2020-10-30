Сотрудник Госавтоинспекции Железногорска спас крота, на которого напали вороны. Животное металось по асфальту и, казалось, было обречено на гибель. Но тут перед ним возник Алексей Семиков.

Как сообщает 30 октября портал НГС, описываемые события произошли на этой неделе. Сотрудник ГИБДД отправился на обследование городских улиц, когда на асфальте увидел зверька. Он пытался найти укрытие на парковке, пока его атаковали птицы.



Животное он взял в руки и сперва отнёс в ближайшее здание, а потом отпустил в ближайшем лесу. Когда Семиков увидел, что крот в безопасности, он отправился на службу.

