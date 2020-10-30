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30.10.2020 14:02
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Сотрудник ГИБДД спас крота, устроил ему фотосессию и унёс в безопасное место

Сотрудник Госавтоинспекции Железногорска спас крота, на которого напали вороны. Животное металось по асфальту и, казалось, было обречено на гибель. Но тут перед ним возник Алексей Семиков.

Как сообщает 30 октября портал НГС, описываемые события произошли на этой неделе. Сотрудник ГИБДД отправился на обследование городских улиц, когда на асфальте увидел зверька. Он пытался найти укрытие на парковке, пока его атаковали птицы.

Животное он взял в руки и сперва отнёс в ближайшее здание, а потом отпустил в ближайшем лесу. Когда Семиков увидел, что крот в безопасности, он отправился на службу.

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Комментарии (12)

p-ro100
- В штабе, говоришь, служил? Писарем?
- Сначала Шишу, потом двое пропали.
- А теперь Крота завалил. Запросто так!
bluxer
Сначала шишу, потом крота... Потом двое пропали...
260743291
В его (сотрудника) теле ещё осталась душа.
Это радует.
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