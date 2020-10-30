Фотоловушка в Приморье впервые засняла «утренний марафет» самки дальневосточного леопарда и ее котёнка
Семейные объятия редчайших — дальневосточных — леопардов засняла фотоловушка в нацпарке «Земля леопардов» в Приморском крае. Как сообщили в заповеднике, такое поведение характерно для пятнистых кошек, но снять на видео этот момент раньше не удавалось.
На кадрах показано, как мать вылизывает маленького леопарда, «заботливо наводя малышу «утренний марафет», — рассказали в нацпарке.
«Это так называемый груминг — проявление родительского и дружелюбного поведения, оно возможно только у особей с привязанностью друг к другу. Эту форму поведения животные проявляют в комфортных для себя условиях. Котенку на видео около 5–6 месяцев, в таком возрасте котята леопардов ещё не отходят далеко от мамы. Скорее всего, семью удалось зафиксировать на родильном участке, где этот малыш появился на свет и теперь познает мир», — уточнила Екатерина Блидченко, сотрудник отдела науки ФГБУ «Земля леопарда».
Получить уникальное видео удалось благодаря сети фотомониторинга нацпарка, которая является крупнейшей в России — за животными круглосуточно наблюдают 400 камер.
Дальневосточный леопард — самая редкая в мире крупная кошка. Она находилась на грани вымирания еще в начале 21 века. За последние годы в России удалось увеличить численность этих леопардов в три раза — с 35 до 97 особей.