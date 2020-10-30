На Чукотке группа белых медведей устроила пир у туши кита всего в 50 километрах от населённого пункта Рыкайпия. За передвижением растущей популяции полярных хищников следит «Медвежий патруль». Об этом сообщил в соцсетях губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.

По его словам, жители села вывозят на соседний мыс Кожевников туши моржей, чтобы отвадить косолапых от человеческого жилья. Местные собрали отряд добровольцев, которые будут защищать односельчан от зверей. Так называемый «Медвежий патруль» будет делать обходы, наблюдать за окрестностями с квадрокоптера, а в случае приближения белых медведей будет отпугивать их свето-шумовыми сигналами, которые предоставила администрация, одобрив инициативу. Также отряд снабдили топливом, а Фонд дикой природы WWF предоставил снегоход и квадроцикл.