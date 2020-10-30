Белые медведи подбираются к людям на Чукотке. Хищников подальше от жилья приманивают тушами моржей
На Чукотке группа белых медведей устроила пир у туши кита всего в 50 километрах от населённого пункта Рыкайпия. За передвижением растущей популяции полярных хищников следит «Медвежий патруль». Об этом сообщил в соцсетях губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин.
По его словам, жители села вывозят на соседний мыс Кожевников туши моржей, чтобы отвадить косолапых от человеческого жилья. Местные собрали отряд добровольцев, которые будут защищать односельчан от зверей. Так называемый «Медвежий патруль» будет делать обходы, наблюдать за окрестностями с квадрокоптера, а в случае приближения белых медведей будет отпугивать их свето-шумовыми сигналами, которые предоставила администрация, одобрив инициативу. Также отряд снабдили топливом, а Фонд дикой природы WWF предоставил снегоход и квадроцикл.
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В 50-ти километрах от Рыркайпия “Медвежий патруль” обнаружил группу белых медведей. Полярных хищников привлёк выброшенный на берег кит. ᅠ В селе обстановка спокойная и под контролем. Ежедневно совершаются обходы села и облёты окрестностей на квадрокоптере. Жителями села вывезены на мыс Кожевникова туши моржей. Для нужд “медвежьего патруля” администрацией @egvekinot_public создан запас ГСМ и доставлены свето-шумовые сигналы. @wwfrussia обеспечили патруль снегоходом и квадроциклом. ᅠ С этого года «Медвежий патруль» пополнился новым подразделением в Биллингсе @pevek_official. Среди жителей определены добровольцы, которые будут обеспечивать защиту односельчанам. Инициативу поддерживаем, будем помогать в оснащении. ᅠ Многие сёла Чукотки остаются “открытыми” для диких зверей. Для решения этой проблемы при департаменте экологии @ecodep_chukotka в этом году будет создан «Центр белого медведя». Его работники займутся организацией безопасности в сёлах, а также информированием и просвещением жителей. ᅠ Напоминаю: если увидели хищника в населённом пункте – незамедлительно сообщите об этом по номеру 112. ᅠ Фото: @maximdeminov ᅠ #Чукотка #Арктика #МирНастоящихЛюдей #ДальнийВосток #ДФО #Chukotka #Arctic #FarEastRussia
Обстановка в селе под контролем, заверил Копин.
«Многие сёла Чукотки остаются открытыми для диких зверей. Для решения этой проблемы при департаменте экологии в этом году будет создан Центр белого медведя. Его работники займутся организацией безопасности в сёлах, а также информированием и просвещением жителей», — добавил губернатор.
По данным РИА Новости, популяция белых медведей в чукотском селе Рыркайпий увеличивается. Сейчас в поисках еды там бродят уже 60 взрослых и медвежат. Когда встанет лёд, станет легче: медведи смогут уйти охотиться в море.