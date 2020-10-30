Угнанный у стилиста «Мерседес» нашли в Стрельне. На нем уже были другие номера
Полицейские Кировского района проследили за передвижением черного «Мерседеса» от проспекта Ветеранов до Стрельны. В конце пути нашли Важико.
О поимке предполагаемого угонщика 30 октября сообщает пресс-служба ГУ МВД региона. Об угоне 29-летний стилист рассказал вечером 26 октября. Он отметил, что недавно потерял один из ключей от своего «Мерседеса», и, возможно, это помогло беспрепятственно угнать машину от дома 42 по проспекту Ветеранов.
Поисками машины за полмиллиона рублей занялись оперативники Кировского района. В том числе, с помощью камер видеонаблюдения стало ясно, что искать «Мерседес» надо в Стрельне. Автомобиль нашли ранним утром накануне на Санкт-Петербургском шоссе, уже с подложными номерами. За рулем сидел 30-летний иностранец по имени Важико. Он уже получал обвинительные приговоры за кражу и угон. Сейчас выясняется, к каким еще эпизодам он может быть причастен.
ГУ МВД России по г. Санкт—Петербургу