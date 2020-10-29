Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса
Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что мужчина, совершивший вооруженное нападение в Ницце, — выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.
Ранее об этом писали французские СМИ, пишет РИА Новости.
Рикар отметил, что у нападавшего нашли документы итальянского Красного креста на имя уроженца Туниса 1999 года рождения.
«По данным, которыми мы располагаем, он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября 2020 года», — сказал Рикар на пресс-конференции.
Он сообщил, что следственные действия продолжаются, необходимо установить маршрут злоумышленника, а также выяснить, были ли у него сообщники.
Прокурор добавил, что совершивший нападение не попадал в поле зрения спецслужб.
В четверг утром мужчина напал с ножом на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека, несколько получили ранения. Ряд СМИ отмечают, что нападавший обезглавил двух человек.
Совершившего атаку задержали, при этом он был ранен.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что мужчина не переставал повторять «Аллах акбар».