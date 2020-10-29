Совершивший теракт в Ницце мужчина оказался выходцем из Туниса

Глава антитеррористической прокуратуры Франции Жан-Франсуа Рикар подтвердил, что мужчина, совершивший вооруженное нападение в Ницце, — выходец из Туниса, который приехал в страну в начале октября.



Ранее об этом писали французские СМИ, пишет РИА Новости.

Рикар отметил, что у нападавшего нашли документы итальянского Красного креста на имя уроженца Туниса 1999 года рождения.

«По данным, которыми мы располагаем, он въехал в Италию через остров Лампедузу 20 сентября. Затем он прибыл в Париж 9 октября 2020 года», — сказал Рикар на пресс-конференции.