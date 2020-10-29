Российские гимнасты отказались от поездки в Турцию на чемпионат Европы

Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в чемпионате Европы, который пройдет в турецком Мерсине. Как сообщает в четверг, 29 октября, ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды Валентину Родионенко, причина в эпидемиологической ситуации.

«Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате Европы. 12 стран уже отказались ехать в Турцию из-за коронавируса и сложной политической обстановки. Очень жаль, что в этом году нам не удастся выступить на таком крупном старте. Возможно, в декабре мы организуем специальный турнир для членов сборных команд», — заявила Родионенко.