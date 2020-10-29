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29.10.2020 22:20
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Российские гимнасты отказались от поездки в Турцию на чемпионат Европы

Сборная России по спортивной гимнастике отказалась от участия в чемпионате Европы, который пройдет в турецком Мерсине. Как сообщает в четверг, 29 октября, ТАСС со ссылкой на старшего тренера национальной команды Валентину Родионенко, причина в эпидемиологической ситуации.

«Мы приняли решение отказаться от участия в чемпионате Европы. 12 стран уже отказались ехать в Турцию из-за коронавируса и сложной политической обстановки. Очень жаль, что в этом году нам не удастся выступить на таком крупном старте. Возможно, в декабре мы организуем специальный турнир для членов сборных команд», — заявила Родионенко.

Изначально чемпионат Европы должен был пройти в Баку, но был перенесен по решению Европейский гимнастический союз в Мерсин. Причины такого решения не уточнялись, но произошло это вскоре после обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном. Мужской турнир запланирован на период с 9 по 13 декабря, женская часть соревнований должна состояться с 17 по 20 декабря.

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