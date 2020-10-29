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29.10.2020 20:32
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Спасатели выловили утопленника у Петровской набережной в Петербурге

Сотрудникам полиции предстоит выяснить личность, а судмедэкспертам причину смерти мужчины, телу которого 29 октября помогли пристать к набережной в Петродворцовом районе Петербурга.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ МЧС по Петербургу, в четверг вечером из Невы у Петровской набережной напротив дворца князя Николая Николаевича-младшего силами поисково-спасательной службы извлекли тело мужчины. В ПСС уточнили, что посторонний объект в воде, который следовал строго по фарватеру в сторону Финского залива, заметили очевидцы и набрали телефон «112». Личность покойника установит полиция.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (3)

Anthonix
Фонтанка, вы что гастарбайтеров-журналистов наняли, которые город не знают? Какой Петродворцовый район???
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