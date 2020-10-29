Курс евро достиг максимума за четыре года — он стоит более 93 рублей. Нефть упала ниже 37 долларов за баррель

Российский рубль на вечерних валютных торгах на Московской бирже ускорил падение к доллару и евро на фоне снизившихся цен на нефть.



Впервые с начала 2016 года европейская валюта достигла отметки в 93,4 руб., прибавив рубль к утренним значениям. Настолько же подорожал и доллар, добравшийся до отметки в 79,6 руб. впервые за месяц.



Рубль теряет позиции на фоне дешевеющей нефти — цена на черное золото марки Brent опустилась в ходе торгов на Межконтинентальной бирже (ICE) ниже 37 долларов за баррель впервые с начала июня текущего года. Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent составила 36,67 доллара за баррель.

