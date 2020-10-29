Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений решение первой инстанции по иску КГИОПа по делу о «даче при саде «Озерки». Заседание по апелляционной жалобе Гуманитарного университета профсоюзов (ГУП) прошло сегодня, 29 октября.

Согласно решению первой инстанции, ГУП должен в течение 24 месяцев отреставрировать «Дачу при саде «Озерки»» и восстановить разобранное здание. Если университет не уложится в срок — ему грозит штраф 50 тыс. рублей ежемесячно до окончания работ, следует из данных, представленных объединенной пресс-службой судов Петербурга.

Следующий шаг, который может сделать ответчик, — подача кассационной жалобы. На это у него будет не больше трех месяцев со дня вступления в силу обжалуемого судебного постановления.

Ранее «Фонтанка» писала, что в ожидании очередного судебного заседания по делу об уже не существующем деревянном памятнике в Озерках в Сети разгорелась информационная кампания. Тогда эксперты сказали, что она могла стоить не меньше миллиона рублей.