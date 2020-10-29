Калининградская авиакомпания в ноябре запустит рейсы из Петербурга по двум направлениям

Рейсы туда-обратно будут выполняться на самолете L-410 вместимостью в 16 пассажирских кресел. Отмечается, что судно произведено в 2019 году. Флот авиакомпании насчитывает всего пять таких самолетов, а также по три СESSNA 208B GRAND CARAVAN (9 пассажирских мест) и ЯК-40 (32 места).

Специализирующаяся на санавиации и грузоперевозках калининградская авиакомпания «Скол» с 5 ноября запускает прямые рейсы из Петербурга в Псков и Петрозаводск. Об этом «Фонтанке» 29 октября сообщили в пресс-службе компании.

«Скол» планирует выполнять на каждом заявленном направлении по пять рейсов в неделю с понедельника по пятницу. Из петербургского аэропорта Пулково в Псков самолеты будут с понедельника по четверг отправляться в 17:00, а по пятницам — в 18:00 по местному времени. Путь в одну сторону займет один час. Из Петербурга в Петрозаводск рейсы будут вылетать в 11:50, время в пути составит один час десять минут.

Авиаперевозчик — резидент Особой экономической зоны в Калининградской области. Как сообщили в пресс-службе компании, в августе она уже запустила первые пассажирские рейсы из Калининграда в Псков и обратно.

По данным СПАРК, выручка ООО «Авиакомпания «Скол» в 2019 году составила 3,7 млрд рублей, при этом фирма закончила прошлый год с убытком в 291 млн рублей. В 2018 году ее выручка находилась на уровне 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 38,5 млн рублей.