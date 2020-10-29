Путин: Не так важен курс рубля, как его предсказуемая стабильность. Президент опасается победы Байдена на выборах главы США
Центробанку вместе с правительством удается обеспечивать предсказуемость и стабильность курса рубля. Эти свойства, по мнению Владимира Путина, важнее самого курса национальной валюты. Об этом президент заявил 29 октября на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет».
По словам Путина, ЦБ аккуратно принимает меры для устойчивости курса рубля. «Здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса», - заявил он.
По мнению главы государства, России удалось увеличить свой экономический суверенитет и «отстегнуть» экономику от колебаний цен на сырье. При этом он отметил, что изменения, связанные с долларом, зависящие от результатов президентских выборов в США, отразятся на всей мировой экономике — и на России в том числе.
«Как это (возможная победа Джо Байдена — прим. ред.) повлияет на доллар сейчас очень сложно сказать при том рекордном уровне долга, который сейчас имеют Соединенные Штаты», - сказал Путин. Президенту кажутся более прогнозируемыми последствия для доллара в случае, если у власти останется команда Дональда Трампа, потому что была возможность наблюдать за ее действиями все четыре года.
Выборы президента США состоятся 3 ноября 2020 года, опросы пока отдают победу бывшему вице-президенту Джо Байдену.