Ученые предупредили, что в Европе распространяется новый вид COVID-19. Он быстрее предыдущего

Новый вид коронавируса, впервые выявленный минувшим летом у испанских сельскохозяйственных рабочих, распространился по большей части Европы и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19, сообщили ученые из Швейцарии и Испании. Об этом 29 октября со ссылкой на их исследование пишет РИА Новости.



Обнаруженный вариант SARS-CoV-2 получил название 20A.EU1. Согласно полученным результатам, с ним связано больше 80% недавно выявленных случаев инфицирования в Великобритании, 60% — в Ирландии, и до 40% — в Швейцарии и Франции, а также в ряде других стран.