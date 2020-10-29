Ученые предупредили, что в Европе распространяется новый вид COVID-19. Он быстрее предыдущего
Новый вид коронавируса, впервые выявленный минувшим летом у испанских сельскохозяйственных рабочих, распространился по большей части Европы и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19, сообщили ученые из Швейцарии и Испании. Об этом 29 октября со ссылкой на их исследование пишет РИА Новости.
Обнаруженный вариант SARS-CoV-2 получил название 20A.EU1. Согласно полученным результатам, с ним связано больше 80% недавно выявленных случаев инфицирования в Великобритании, 60% — в Ирландии, и до 40% — в Швейцарии и Франции, а также в ряде других стран.
«Я не видела ни одного варианта [COVID-19] с такой динамикой за все время изучения геномных последовательностей коронавируса в Европе», — отметила руководитель исследования — эволюционный генетик Базельского университета Эмма Ходкрофт в интервью Financial Times.
По мнению ученых, ключевую роль в распространении нового вида сыграли люди, вернувшиеся из отпуска в Испании. Снизить темпы помогли бы более строгие ограничения авиасообщения между европейскими странами, считает Ходкрофт.
Согласно данным американского университета Джонса Хопкинса, количество заболевших COVID-19 в мире на сегодня составляет 44,5 миллиона. В России их более полутора миллионов.