Стали известны подробности столкновения трех машин на перекрестке в Пушкинском районе Петербурга. По уточненным данным, пострадавший один, но травмы он получил серьезные.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 10:42 на пересечении Конюшенной и Пушкинской улиц в Пушкине 57-летний водитель грузовой «ГАЗели» не пропустил автомобиль KIA, который от удара отбросило во встречный Mercedes. Момент столкновения попал на видео.

В результате ДТП мужчина, управлявший «КИА», пробил головой лобовое стекло и получил тяжелые травмы, пишут в группе. Пассажиры KIA — женщина и 5-летний ребенок, водитель «ГАЗели», а также водитель и 14-летний пассажир «Мерседеса» не пострадали. Дети были пристегнуты.