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29.10.2020 15:48
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Светофорная мистика и пробитое лобовое. В ДТП в Пушкине пострадал один водитель

Стали известны подробности столкновения трех машин на перекрестке в Пушкинском районе Петербурга. По уточненным данным, пострадавший один, но травмы он получил серьезные.

Как сообщает «Дорожный инспектор», около 10:42 на пересечении Конюшенной и Пушкинской улиц в Пушкине 57-летний водитель грузовой «ГАЗели» не пропустил автомобиль KIA, который от удара отбросило во встречный Mercedes. Момент столкновения попал на видео.

В результате ДТП мужчина, управлявший «КИА», пробил головой лобовое стекло и получил тяжелые травмы, пишут в группе. Пассажиры KIA — женщина и 5-летний ребенок, водитель «ГАЗели», а также водитель и 14-летний пассажир «Мерседеса» не пострадали. Дети были пристегнуты.

«Со светофором на этом перекрестке мистика, — отмечает «Дорожный инспектор». — По сообщению очевидцев, светофор не работал несколько дней. И на этом перекрестке произошло уже 4 аналогичных ДТП. Вчера установили новые опоры, подключили, но... сгорел процессор».

Тем не менее на перекрестке установлены знаки приоритета. На Конюшенной улице стоит знак главной дороги, а на Пушкинской — «Уступите дорогу».

Фото: «Дорожный инспектор»
Фото: «Дорожный инспектор»

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Комментарии (1)

Маэстро
Ремни придумали трусы, поэтому слабоумные, но отважные долбят лобовое головой.
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