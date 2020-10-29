«Газель» протаранила две машины под камерой на перекрестке в Пушкине
Серьезная авария произошла днем 29 октября в Пушкинском районе Петербурга. Местные жители ссылаются на неработающий светофор.
На перекрестке Конюшенной и Пушкинской улиц в Пушкине столкнулись три автомобиля: грузовая «Газель» и легковые KIA и Mercedes. На видео момента столкновения, имеющемся в распоряжении «Фонтанки», видно, что «КИА» и «Мерседес» ехали по Конюшенной во встречных направлениях, а «Газель» вылетела на перекресток с Пушкинской и протаранила обе легковые машины.
«Водитель «Газели» 63 лет двигался по Пушкинской улице, торопился на объект, подумал, что он на главной дороге и, не притормаживая, влетел в «КИА» и «Мерседес», — рассказывает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Николай. По его словам, сильнее всего пострадали водитель и пассажирка KIA, 5-летний ребенок в машине, к счастью, был пристегнут в автокресле.
«В «Мерседесе» тоже был ребенок, 14 лет, лёгкий вред, — добавляет Николай. — Водитель «Газели» не пострадал».
Местные жители отмечают, что на этом перекрестке уже дней 10 не работают светофоры. «За это время — 4-я авария», — пишет участница группы Татьяна.