Чечня выделила больше 10 млн рублей на закупку наград имени Ахмата Кадырова. Ордена и медали должны быть из золота и с драгоценными камнями
Власти Чечни объявили тендер на закупку орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. За 15 орденов и 15 медалей из золота и с драгоценными камнями из бюджета республики готовы заплатить 10,2 млн рублей.
На документацию, опубликованную 29 октября на портале государственных закупок, обратило внимание «МБХ медиа».
Из технического задания следует, что исполнитель должен поставить 15 орденов, сделанных из золота 750-й пробы. На лицевой стороне будет располагаться портрет первого президента Чечни. На тыльной стороне должны быть нанесены надписи: «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Колодка ордена предполагает инкрустацию драгоценными камнями, их наименование и число не уточняются.
Также в тендере значатся 15 медалей из золота 750-й пробы «Памяти Ахмат-Хаджи Кадырова, первого Президента Чеченской Республики». На оборотной стороне должно быть изречение Кадырова: «Патриотизм доказывается не словами, а делом». Колодка медали, как следует из техзадания, образом повторяет флаг Чечни и инкрустирована 54 изумрудами, 18 бриллиантами и 36 рубинами.
Орден имени Ахмата Кадырова — высшая награда Чечни, учрежденная в 2004 году. Он вручается «за выдающиеся заслуги» перед республикой. Медали его памяти вручаются с 2016 года.
За год Чечня уже в третий раз закупает подобные награды. Предыдущие тендеры объявлялись на сумму в 15 млн рублей.