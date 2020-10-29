Чечня выделила больше 10 млн рублей на закупку наград имени Ахмата Кадырова. Ордена и медали должны быть из золота и с драгоценными камнями

Власти Чечни объявили тендер на закупку орденов и медалей имени первого президента республики Ахмата Кадырова. За 15 орденов и 15 медалей из золота и с драгоценными камнями из бюджета республики готовы заплатить 10,2 млн рублей.



На документацию, опубликованную 29 октября на портале государственных закупок, обратило внимание «МБХ медиа».



Из технического задания следует, что исполнитель должен поставить 15 орденов, сделанных из золота 750-й пробы. На лицевой стороне будет располагаться портрет первого президента Чечни. На тыльной стороне должны быть нанесены надписи: «Сын своего народа» и «Он ушел непобежденным». Колодка ордена предполагает инкрустацию драгоценными камнями, их наименование и число не уточняются.

