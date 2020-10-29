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29.10.2020 14:58
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«Чтобы не было вот такого маразма». Песков объяснил, зачем Минздрав потребовал у врачей согласовывать комментарии про коронавирус

Минздрав не запрещал врачам комментировать ситуацию про коронавирус в России, речь идет только о необходимости координировать комментарии с министерством, чтобы не было путаницы. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента России.

«Здесь, собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было вот такого маразма», — заявил Дмитрий Песков РИА Новости.

«Когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый — что это не нужно, это неправильно. Все-таки врачи отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо — для нас с вами», — добавил он.

Министерство здравоохранения России потребовало согласовывать любые публичные высказывания врачей и медицинских учреждений о коронавирусе накануне. Чиновники объяснили это «повышением эффективности информирования населения о мерах по противодействию распространению и профилактике заболеваемости COVID-19».

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Комментарии (14)

OldObyvatel
Что это вы врете невпопад? Врать нужно одинаково!
Пескову вместо того, чтобы гнать пургу, надо сесть да написать методичку "Как правильно врать про коронавирус". Оказал бы неоценимую помощь брехунам и привел в образцовое состояние информпространство РФ.
AEG
"Когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый — что это не нужно, это неправильно."
А как надо говорить "правильно", если врачи, т.е. специалисты, сами не могут прийти к окончательному решению? Как в Кремле скажут?
Владислав М
Про свободу слова в Кремле напрочь забыли?
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