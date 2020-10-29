«Чтобы не было вот такого маразма». Песков объяснил, зачем Минздрав потребовал у врачей согласовывать комментарии про коронавирус

Минздрав не запрещал врачам комментировать ситуацию про коронавирус в России, речь идет только о необходимости координировать комментарии с министерством, чтобы не было путаницы. Об этом 29 октября заявил пресс-секретарь президента России.



«Здесь, собственно, просто нужно согласовать, никто никому ничего не запрещает. Просто это призыв к тому, чтобы не было вот такого маразма», — заявил Дмитрий Песков РИА Новости.



«Когда один врач говорит, что перчатки — это вредно, а другой говорит, что это полезно, третий говорит, что это нужно, а четвертый — что это не нужно, это неправильно. Все-таки врачи отвечают за здоровье людей. И это, наверное, для людей плохо — для нас с вами», — добавил он.

