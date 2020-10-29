Роспотребнадзор добрался до «медоедовской норы» на Жуковского. Паб закрыли на два месяца

Жалоба одного из жильцов привела к закрытию паба Honey Badger в центре Петербурга. Суд остановил работу заведения на два месяца, но владельцы подумывают о переезде.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 октября, на юридическое лицо Honey Badger (ООО «МЕДОЕД») составили протокол по статье 6.6 за нарушение санэпидтребований к организации питания населения.

На соседство с пабом пожаловался один из жильцов Жуковского, 17. Роспотребнадзор отреагировал инспекцией и собрал список нарушений. Так, расположенное на первом этаже жилого дома заведение вынуждало жителей терпеть музыку, которая играла в зале до утра, и погрузочно-разгрузочные работы под окнами. Кроме того, инспекторы обратили внимание на проблемы с вытяжками в зале, на кухне и в туалетах и так и не смогли заглянуть в документы, которые бы подтвердили регулярность дезинсекции и борьбы с тараканами и прочей живностью.