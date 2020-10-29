Роспотребнадзор добрался до «медоедовской норы» на Жуковского. Паб закрыли на два месяца
Жалоба одного из жильцов привела к закрытию паба Honey Badger в центре Петербурга. Суд остановил работу заведения на два месяца, но владельцы подумывают о переезде.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 29 октября, на юридическое лицо Honey Badger (ООО «МЕДОЕД») составили протокол по статье 6.6 за нарушение санэпидтребований к организации питания населения.
На соседство с пабом пожаловался один из жильцов Жуковского, 17. Роспотребнадзор отреагировал инспекцией и собрал список нарушений. Так, расположенное на первом этаже жилого дома заведение вынуждало жителей терпеть музыку, которая играла в зале до утра, и погрузочно-разгрузочные работы под окнами. Кроме того, инспекторы обратили внимание на проблемы с вытяжками в зале, на кухне и в туалетах и так и не смогли заглянуть в документы, которые бы подтвердили регулярность дезинсекции и борьбы с тараканами и прочей живностью.
Представитель «МЕДОЕДа» полагал, что решать подобные вопросы должен был собственник помещения, заверявший, что санэпидтребования соблюдены. Он подчеркнул, что нарушения уровня шума в пабе всё же не зарегистрировали, а музыку громче делали исключительно по просьбе проверяющих.
Куйбышевский райсуд признал общество виновным в правонарушении и приостановил деятельность паба на Жуковского на 60 суток начиная с 19 октября. Honey Badger уже предупредил своих посетителей о том, что «уютная медоедовская нора на Жуковского, 17, более для посещения недоступна».
«Скорее всего на этом же месте мы открыться уже не сможем. Как выяснилось, помещение, в котором находится наш бар, изначально было непригодно для существования в нем бара.
Но мы не сдаемся. Мы переедем и обязательно откроемся снова», — обещают в Honey Badger.