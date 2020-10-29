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29.10.2020 11:47
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В России новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — 366 человек. Из них 34 — в Петербурге

В обновленную статистику смертности от COVID-19 за сутки попали 34 жителя Петербурга. В России зарегистрировано 366 новых смертей, это новый рекорд. Об этом 29 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».

Северная столица находится на втором месте среди городов страны по этому показателю. Первое — у Москвы (66 смертей за сутки), третье — у Ростовской области (16 смертей за сутки).

Петербургская статистика летальных исходов сегодня выросла до 3 765, а российская — до 27 301 человека.

В России и Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Поставлены очередные ежедневные рекорды. Подробнее читайте на «Фонтанке».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

260852561
На сегодня: средняя смертность по России - 1,7%, смертность в Москве - 1, 63%, в Петербурге - 6,3%. Печальное первенство нашего города.
syshsun
Это единственные 34 человека,умершие за сутки?
Это других болячек по нулям?
pregatus
Интересно, а как комиссия в Питере работает?

- Кто за то, чтобы признать пациента номер 14429 умершим от коронавируса?
- Так, все против, пишем... (подбрасывает игральный кубик) "инсульт". Следующий пациент.
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