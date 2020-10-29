В России новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — 366 человек. Из них 34 — в Петербурге
В обновленную статистику смертности от COVID-19 за сутки попали 34 жителя Петербурга. В России зарегистрировано 366 новых смертей, это новый рекорд. Об этом 29 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Северная столица находится на втором месте среди городов страны по этому показателю. Первое — у Москвы (66 смертей за сутки), третье — у Ростовской области (16 смертей за сутки).
Петербургская статистика летальных исходов сегодня выросла до 3 765, а российская — до 27 301 человека.
В России и Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Поставлены очередные ежедневные рекорды. Подробнее читайте на «Фонтанке».