В России новый рекорд по числу умерших от коронавируса за сутки — 366 человек. Из них 34 — в Петербурге

В обновленную статистику смертности от COVID-19 за сутки попали 34 жителя Петербурга. В России зарегистрировано 366 новых смертей, это новый рекорд. Об этом 29 октября сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».



Северная столица находится на втором месте среди городов страны по этому показателю. Первое — у Москвы (66 смертей за сутки), третье — у Ростовской области (16 смертей за сутки).



Петербургская статистика летальных исходов сегодня выросла до 3 765, а российская — до 27 301 человека.



В России и Петербурге продолжается рост заболеваемости коронавирусом. Поставлены очередные ежедневные рекорды. Подробнее читайте на «Фонтанке».

