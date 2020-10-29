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29.10.2020 09:44
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Россия попросила Верховный суд Нидерландов приостановить исполнение решения о делу экс-акционеров ЮКОСа

Приостановить исполнение решений по искам экс-акционеров ЮКОСа попросила Россия Верховный суд Нидерландов. В июне он признал приемлемой кассационную жалобу Москвы на решение Апелляционного суда Гааги о взыскании в пользу экс-акционеров 57 миллиардов долларов.

Слушания по заявлению России начнутся 30 октября, рассказал РИА Новости российский уполномоченный при ЕСПЧ — заместитель министра юстиции Михаил Гальперин.

«Ожидается, что суд определится по этому вопросу до конца декабря 2020 года. Ранее Верховный суд Нидерландов поддержал нашу позицию и отклонил доводы истцов об отсутствии у суда юрисдикции на рассмотрение заявления о приостановлении», — сказал Гальперин. Суд оценит доводы России доводы о многочисленных юридических ошибках, допущенных, по мнению России, апелляционной инстанцией при толковании международного права.

Изначально арбитраж постановил взыскать с России 50 миллиардов долларов, затем это решение отменил Окружной суд Гааги, но в минувшем феврале Апелляционный суд Гааги вновь встал на сторону акционеров.

Как утверждает Минюст, апелляционный суд пренебрег тем, что истцы неоднократно нарушали антикоррупционное и «антиотмывочное» законодательство. В ведомстве настаивают, что экс-акционеры завладели активами «с помощью доказанного сговора, фиктивных торгов и подкупа» чиновников, отвечавших за приватизацию. В частности, офшорные «компании-пустышки» фактически не оплатили акции ЮКОСа и, соответственно, не внесли никакого вклада в российскую экономику.

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Комментарии (2)

263877541
Недвижимости и активов за рубежом у России много.Наскребут.
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