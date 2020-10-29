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29.10.2020 08:39
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Пенсионеру из Петербурга рекомендовали переписать миллионы. Деньги пропали вместе с тремя «помощницами»

Пожилому жителю Калининского района Петербурга посоветовали произвести перепись хранящихся у него денежных средств. Как пояснили, «для сохранности». Вместе с помощницами пропала пара миллионов рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 29 октября, накануне с заявлением о краже в полицию обратился 91-летний пенсионер, проживающий на проспекте Культуры.

Рассказанная им история мало чем отличается от десятков тех, которые полицейские в последнее время выслушивают от пожилых петербуржцев. Посреди дня ему на телефон позвонила неизвестная женщина, которая сообщила, что срочно необходимо переписать номера хранящихся у него банкнот. Помочь в этом чуть позже пришли «сотрудницы пенсионного фонда». После их ухода исчезли около 2,5 миллиона рублей.

Пенсионер сумел запомнить воровок, но их описание ограничивается лишь прическами и одеждой, так как гостьи пришли в его квартиру, снаряженные по всем «коронавирусным» правилам: в масках, которые скрывали лица, а также в перчатках. По его словам, это были три женщины. Одна из них носит прическу «каре», на вид ей около 35-40 лет, была одета в куртку черного цвета. Две другие были в светло-голубых вещах.

Судя по наружному видеонаблюдению, после преступления новоиспеченные миллионерши проследовали к метро, камера зафиксировала их у станции «Проспект Просвещения». Возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере.

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Комментарии (3)

Вася ПУПКИН
Вот объясните 91 год пенсионеру, нахрена дома держать 2,5 ляма. Кащей какой-то, над златом чахнет.
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