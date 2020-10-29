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29.10.2020 00:52
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«Зенит» проиграл «Боруссии». Это третье поражение петербуржцев подряд

Поражением футбольного клуба «Зенит» завершился матч 2 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Борусси», который прошел в среду, 28 октября, в Дортмунде (Германия). Петербуржцы уступили со счетом 0:2.

Первый гол «Зенит» пропустил на 78 минуте с пенальти, который исполнил Джейдон Санчо. На 90-й минуте отличился Эрлинг Холланд.

Таким образом, сине-бело-голубые проиграли второй матч подряд на групповом этапе Лиги чемпионов и занимают последнее место в своей группе.

Следующий матч «Зенит» проведет 1 ноября в рамках РПЛ против «Химок».

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Комментарии (5)

Djnyana
На мой.. взгляд, игроки Зенита полусражались, как могли, показали свой потенциал, порадовался отсутствию Дзюбы и Азмуна, в принципе - неплохо сыграли! ) Нельзя сказать, что они - провалились, это - реальный уровень.. не только Зенита, но и руководителей всех уровней! )
pila_grigoryeva
семак же просил месси и роналду а ему всего лишь малкома с венделом
Семак это тренер уровня сборной Бразилии ну или уфы хотя бы а тут какой то нищий зенит
Дядя Бо
Семак - ссыкло. Как интересно было наблюдать за Локо с Баварией, и как же противно смотреть на ЭТО!!! Проигрыш поделом.
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