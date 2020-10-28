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28.10.2020 23:25
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В Москве за сутки от COVID-19 умерли 66 пациентов

66 человек с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус скончались в Москве за сутки, сообщили в столичном оперштабе по контролю ситуации с коронавирусом.

Общее число умерших от коронавируса в Москве увеличилось с 6 578 до 6 644.

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Комментарии (7)

Агроном аэродрома
Уже восемь месяцев интересует - какой код пробивают в справке о смерти??...
Евгений Полянский
А сколько в маскве умерло от голоду за сутки?
hal9000
Опять коронопсихоз...?!не я эту тему комментить больше не буду..достали уже эти короношизики они уже сами заразные даже через маску и перчатки..все по короновирусу это мой последний был коммент..тчк..
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