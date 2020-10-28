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28.10.2020 23:15
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«Челси» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов

Футболисты лондонского «Челси» со счетом 4:0 нанесли поражение «Краснодару» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

Для «Краснодара» это был первый домашний матч в истории клуба в рамках основной стадии Лиги чемпионов.

После двух туров в активе «Краснодара» 1 очко, у «Челси» — 4.

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