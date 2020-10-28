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28.10.2020 21:42
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Байден проголосовал на выборах президента США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы.

Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо — одноразовой голубой, его жена — многоразовой черной.

На выходе с избирательного участка Байдена встретили сторонники и журналисты, которым он подтвердил, что проголосовал. Трансляция того, что происходило внутри участка, не велась.

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Комментарии (3)

sektor7
За Трампа.
Как и планировал.
vic_5e4cd1938d1a8
"Джо — одноразовой голубой..."
vic_5e4cd1938d1a8
Говорят, что забыл
за кого надо
голосовать ...
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