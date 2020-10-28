Байден проголосовал на выборах президента США

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден проголосовал в штате Делавер, трансляцию вели местные телеканалы.



Байден пришел на избирательный участок в городе Уилмингтон вместе с супругой Джилл. Оба были в масках, Джо — одноразовой голубой, его жена — многоразовой черной.

На выходе с избирательного участка Байдена встретили сторонники и журналисты, которым он подтвердил, что проголосовал. Трансляция того, что происходило внутри участка, не велась.