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28.10.2020 21:35
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Названо число перешедших на «удаленку» вузов

На дистанционные режим обучения перешли 152 российских высших учебных заведениях, сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков в программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«Если брать в целом, то у нас 1 278 вузов и филиалов… На сегодняшний день 152 вуза полностью перешли на удаленный формат обучения студентов. Есть вузы, где формат обучения смешанный – где студенты отчасти посещают занятия… с соблюдением особых мер предосторожности, и при этом часть дисциплин они проходят удаленно», — сказал он.

Фальков отметил, что сейчас ситуация с коронавирусом в российских вузах непростая.

Учебный год в российских университетах начался 1 сентября в очном режиме. Как сообщали ранее в ведомстве, студенты и преподаватели обязаны носить маски, приобрести которые должны сами университеты. Как сообщал Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24», Миноборнауки пока не рассматривает вопрос закрытия университетов из-за распространения коронавируса.

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