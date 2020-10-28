Петербургский филолог познакомит российскую публику с неизвестным Прустом

До конца текущего года московское издательство «Текст» выпустит сборник, составленный из ранее не выходивших на русском рассказов Марселя Пруста (1871–1922), одного из крупнейших, наряду с Кафкой и Джойсом, литераторов европейского модернизма, во многом определившего развитие прозы в ХХ веке.



Рассказы эти, как сообщили в издательстве, на родине автора были изданы только в прошлом году. Предполагалось, что они войдут в дебютный сборник новелл Пруста 1896 года «Утехи и дни», но в последний момент они были исключены из книги по внелитературным соображениям. Перевел рассказы петербургский филолог, профессор Санкт-Петербургского государственного экономического университета Сергей Фокин, известный переводами на русский язык Жоржа Батая, Мориса Бланшо, Жиля Делёза, Жака Деррида, Жана-Поля Сартра и других французских писателей и философов. Ему же принадлежит инициатива издания книги в России.

