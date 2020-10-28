Петербуржец подал иск к городскому правительству. Он оспаривает запрет на провоз в метро оружия

О регистрации иска 28 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов города, материалы пока только переданы судье. Костенко оспаривает подпункт 14 пункта 32 правил подземки. В нем сказано, что провозить в метро «оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества» запрещено. Метрополитен ссылается на приказ Министерства транспорта России № 227. В нем есть перечень того, что попадает под запрет или может перевозиться с ограничениями, в том числе в список входит гражданское оружие и его основные части.

Суд в Петербурге зарегистрировал иск Всеволода Костенко к городскому правительству. Он оспаривает пункт правил метрополитена, по которому на территорию подземки нельзя проносить оружие.

В этом же приказе есть пункт, согласно которому в зону транспортной безопасности не допускается человек с чем-то из перечня, но с оговоркой — «без законных на то оснований».

«Фонтанка» нашла истца в соцсети. На его странице несколько дней назад был сделан репост записи, которую он назвал «правильной». Автор описывает, как 10 октября он с приятелем зашел в метро на станции «Площадь Ленина», их отправили на досмотр и нашли оружие, дальше не пустили. Мужчины, судя по тексту и приложенным видеозаписям, вступили в спор с сотрудниками транспортной безопасности, суть которого сводилась к тому, что при наличии разрешения на ношение оружия пройти с ним в метро можно. Автор сообщил, что написал заявление в полицию и прокуратуру, ответ последней приложен к посту. В нем сказано, что правила метрополитена «не содержат безоговорочного запрета провоза в метрополитене любых видов личного огнестрельного оружия и иных средств самообороны».

«Нет закона, что, покупая травмат, я одновременно еще и машину купить должен», — резюмирует автор и призывает единомышленников подавать иск.