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28.10.2020 20:04
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Петербуржец подал иск к городскому правительству. Он оспаривает запрет на провоз в метро оружия

Суд в Петербурге зарегистрировал иск Всеволода Костенко к городскому правительству. Он оспаривает пункт правил метрополитена, по которому на территорию подземки нельзя проносить оружие.

О регистрации иска 28 октября сообщает Объединенная пресс-служба судов города, материалы пока только переданы судье. Костенко оспаривает подпункт 14 пункта 32 правил подземки. В нем сказано, что провозить в метро «оружие, его основные части, боеприпасы, взрывчатые вещества» запрещено. Метрополитен ссылается на приказ Министерства транспорта России № 227. В нем есть перечень того, что попадает под запрет или может перевозиться с ограничениями, в том числе в список входит гражданское оружие и его основные части.

В этом же приказе есть пункт, согласно которому в зону транспортной безопасности не допускается человек с чем-то из перечня, но с оговоркой — «без законных на то оснований».

«Фонтанка» нашла истца в соцсети. На его странице несколько дней назад был сделан репост записи, которую он назвал «правильной». Автор описывает, как 10 октября он с приятелем зашел в метро на станции «Площадь Ленина», их отправили на досмотр и нашли оружие, дальше не пустили. Мужчины, судя по тексту и приложенным видеозаписям, вступили в спор с сотрудниками транспортной безопасности, суть которого сводилась к тому, что при наличии разрешения на ношение оружия пройти с ним в метро можно. Автор сообщил, что написал заявление в полицию и прокуратуру, ответ последней приложен к посту. В нем сказано, что правила метрополитена «не содержат безоговорочного запрета провоза в метрополитене любых видов личного огнестрельного оружия и иных средств самообороны».

«Нет закона, что, покупая травмат, я одновременно еще и машину купить должен», — резюмирует автор и призывает единомышленников подавать иск.

Сам истец сообщение журналиста оставил без ответа.

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Комментарии (5)

Kilrathi
аэропорты на очереди
260850381
Скопируйте "Новые правила Петербургского метро +Полный ЗАПРЕТ в метро ОРУЖИЯ." и вставьте их в ЯНДЕКС поиск.
И Там на первой странице будет ВСЯ информация и доказательства с доводами того, что запрет провозить газовые баллончики в метро не законен и инструкции куда жаловаться
dragvs
Хороший вопрос, кстати. Совершенно непонятно на каком основании нельзя воспользоваться метро человеку с легальным оружием. Как можно вообще мотивировать подобное?
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