Швейцария ужесточает меры, но отменяет карантин для всех стран, кроме четырёх. Только там ситуация с коронавирусом хуже

Власти Швейцарии пересмотрели подход к самоизоляции для приезжающих из других стран. Поскольку Федерация — среди лидеров Европы по числу заболеваний, решено отправлять на карантин только тех, кто прибывает из государств, где ситуация с распространением коронавируса ещё хуже. Об этом было объявлено 28 октября на пресс-конференции Федерального совета. Список стран риска, по возвращении из которых нужно отправляться на 10-дневную самоизоляцию, с 29 октября сократится с нескольких десятков до четырёх: Бельгия, Чехия, Андорра и Армения, а также три региона Франции, один из которых — Париж. Дело в том, что если раньше зоной риска считались страны, где было зафиксировано 60 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. за последние две недели, то сейчас — те, где этот показатель на 60 больше, чем в Швейцарии.

Дискотеки и танцевальные клубы закроют. В стране с 29 октября рестораны и бары могут работать только до с 23:00. Мероприятия с участием более 50 человек больше не допускаются. Это касается всех спортивных, культурных и других мероприятий, за исключением парламентских и общественных собраний. Контактные виды спорта запрещены. Политические демонстрации и сбор подписей за референдумы и инициативы по-прежнему возможны — как и раньше, с необходимыми защитными мерами. Собираться семьями и друзьями в частном порядке можно в количестве не больше 10 человек. С понедельника, 2 ноября, университеты должны перейти на дистанционное обучение. С этого же числа для определения инфекции COVID-19, помимо уже используемых ПЦР-тестов, начнут использовать экспресс-тесты на антигены. Требование соблюдать масочный режим обязательно везде, где невозможно выдержать социальную дистанцию, включая, например, магазины и оживлённые пешеходные переходы. Даже в школах от средних до старших классов и ресторанах — в последних защитное средство можно снять, только сидя за столом.