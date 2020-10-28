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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 19:55
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Швейцария ужесточает меры, но отменяет карантин для всех стран, кроме четырёх. Только там ситуация с коронавирусом хуже

Власти Швейцарии пересмотрели подход к самоизоляции для приезжающих из других стран. Поскольку Федерация — среди лидеров Европы по числу заболеваний, решено отправлять на карантин только тех, кто прибывает из государств, где ситуация с распространением коронавируса ещё хуже. Об этом было объявлено 28 октября на пресс-конференции Федерального совета.

Список стран риска, по возвращении из которых нужно отправляться на 10-дневную самоизоляцию, с 29 октября сократится с нескольких десятков до четырёх: Бельгия, Чехия, Андорра и Армения, а также три региона Франции, один из которых — Париж. Дело в том, что если раньше зоной риска считались страны, где было зафиксировано 60 случаев заражения COVID-19 на 100 тыс. за последние две недели, то сейчас — те, где этот показатель на 60 больше, чем в Швейцарии.

Дискотеки и танцевальные клубы закроют. В стране с 29 октября рестораны и бары могут работать только до с 23:00.

Мероприятия с участием более 50 человек больше не допускаются. Это касается всех спортивных, культурных и других мероприятий, за исключением парламентских и общественных собраний. Контактные виды спорта запрещены. Политические демонстрации и сбор подписей за референдумы и инициативы по-прежнему возможны — как и раньше, с необходимыми защитными мерами. Собираться семьями и друзьями в частном порядке можно в количестве не больше 10 человек.

С понедельника, 2 ноября, университеты должны перейти на дистанционное обучение. С этого же числа для определения инфекции COVID-19, помимо уже используемых ПЦР-тестов, начнут использовать экспресс-тесты на антигены.

Требование соблюдать масочный режим обязательно везде, где невозможно выдержать социальную дистанцию, включая, например, магазины и оживлённые пешеходные переходы. Даже в школах от средних до старших классов и ресторанах — в последних защитное средство можно снять, только сидя за столом.

В среду, 28 октября, власти сообщили о 8616 новых случаях в течение 24 часов. Доля положительных тестов составила 28%. За сутки 149 были человек госпитализированы, 24 скончались. Всего с начала пандемии в стране с населением 8,6 млн коронавирусом заразились 135,7 тыс. человек, 1954 умерли.

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Комментарии (1)

Алекс99
Ну, карантин для приезжающих вводят страны, которые не уверены в том, что коек в местных больницах хватит на всех, включая приезжих, и не хотят усугублять ситуацию. В Швейцарии, значит, такой проблемы нет — тогда рад за них.
Экспресс-тесты на антигены проблемы не решают: очень много ложноотрицательных результатов. ПЦР-тесты рулят (желательно не "векторного" производства))
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