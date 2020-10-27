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27.10.2020 17:23
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Названа страна Европы с самым высоким уровнем заболевания коронавирусом. По смертности лидирует Чехия

Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) 27 октября опубликовал свежие данные по распространению коронавируса в странах ЕС. Первое место по числу новых случаев заражения на 100 тысяч населения за последние две недели занимает Бельгия (1390,9).

Ситуация в этой стране действительно серьёзная. Согласно опубликованным накануне данным института общественного здравоохранения, в период с 16 по 22 октября в среднем у 12 491 человека ежедневно диагностировали COVID-19, что на 44% больше, чем неделей ранее. Как пишет BBC, врачам бельгийского города Льеж предписано продолжать работу, даже если у них выявлен коронавирус (но без симптомов).

На втором месте по заболеваемости — Чехия (1379,8). Следом идут с заметным отрывом Люксембург (760,4), Словения (732,8) и Нидерланды (694,1). У соседей России дела обстоят гораздо лучше — в Финляндии, Норвегии и Эстонии показатель не превышает 50.

Со смертностью хуже всего дела обстоят у Чехии — в республике за последние две недели зарегистрировано 12,3 смерти на 100 тысяч населения. В Бельгии — 5,8, в Венгрии — 5,5.

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Комментарии (4)

Porthiriy
мир станет "китайским". в Китае - все спокойно, вирус передали остальному населению, ждут очищения.
262126571
просто чехи не научились так лихо цифры рисовать, как в РФ. В Ростове уморили 13 пациентов за день.
pregatus
Зато с нашей статистикой (где число случаев не зависит даже от количества тестов) мы находимся среди африканских стран. Там тоже "всё прекрасно".
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