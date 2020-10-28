Певица Граймс, родившая Илону Маску сына, создала для него ИИ-колыбельную. Ей помог стартап россиян
Певица Граймс создала бесконечную колыбельную для всемирно известного приложения Endel, придуманного российскими разработчиками. Платформа, запущенная в Берлине командой во главе с предпринимателем Олегом Ставицким, генерирует персонализированный звуковой фон при помощи искусственного интеллекта.
Короткий видеоанонс «ИИ-колыбельной» исполнительница выложила 28 октября на канале YouTube. Звуковой пейзаж станет доступен в Endel уже с 29 октября, послушать его можно будет до 23 декабря.
Как рассказала Граймс The New York Times, она создала «колыбельную» для их с Илоном Маском ребёнка по имени X Æ A-XII. Во время работы она включала сыну разные комбинации и звуков и смотрела, какие ему больше нравятся. Мелодия на платформе генерируется в реальном времени и опирается на записи голоса Граймс. По словам певицы, такой проект ей захотелось реализовать, потому что музыка для детей «всегда плохо написана».
Endel сотрудничает с крупными компаниями, в частности с Warner Music. «Фонтанка» рассмотрела различные случаи использования искусственного интеллекта при написании музыки.