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28.10.2020 19:28
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Певица Граймс, родившая Илону Маску сына, создала для него ИИ-колыбельную. Ей помог стартап россиян

Певица Граймс создала бесконечную колыбельную для всемирно известного приложения Endel, придуманного российскими разработчиками. Платформа, запущенная в Берлине командой во главе с предпринимателем Олегом Ставицким, генерирует персонализированный звуковой фон при помощи искусственного интеллекта.

Короткий видеоанонс «ИИ-колыбельной» исполнительница выложила 28 октября на канале YouTube. Звуковой пейзаж станет доступен в Endel уже с 29 октября, послушать его можно будет до 23 декабря.

Как рассказала Граймс The New York Times, она создала «колыбельную» для их с Илоном Маском ребёнка по имени X Æ A-XII. Во время работы она включала сыну разные комбинации и звуков и смотрела, какие ему больше нравятся. Мелодия на платформе генерируется в реальном времени и опирается на записи голоса Граймс. По словам певицы, такой проект ей захотелось реализовать, потому что музыка для детей «всегда плохо написана».

Endel сотрудничает с крупными компаниями, в частности с Warner Music. «Фонтанка» рассмотрела различные случаи использования искусственного интеллекта при написании музыки.

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Комментарии (2)

AlexPet
YeSS) cOOL!
Nemcoff
Стартап, запущенный в Германии при американском финансировании.
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