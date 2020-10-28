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Что закрыто в СПБ с 26 октябряШколы и карантинПромышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
28.10.2020 18:30
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Вице-губернатор Потехина: Детские сады в Петербурге закрывать не планируем

В Петербурге не планируют закрывать детские сады из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире передачи «Инсайд» на сайте «Фонтанки» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 28 октября.

Сейчас коронавирус проник в восемь детских садов Северной столицы. По словам Потехиной, болеют в основном взрослые. Контактные группы отправляют на карантин, сами дошкольные организации продолжают работать.

Что касается школ, то дополнительно продлевать каникулы власти Петербурга не собираются. Учебный процесс возобновится 9 ноября офлайн.

Свои вопросы Ирине Потехиной вы можете задавать на нашем сайте или в соцсетях.

© Фонтанка.Ру

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