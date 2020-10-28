Вице-губернатор Потехина: Детские сады в Петербурге закрывать не планируем

В Петербурге не планируют закрывать детские сады из-за роста заболеваемости коронавирусом. Об этом в эфире передачи «Инсайд» на сайте «Фонтанки» сообщила вице-губернатор Ирина Потехина 28 октября.



Сейчас коронавирус проник в восемь детских садов Северной столицы. По словам Потехиной, болеют в основном взрослые. Контактные группы отправляют на карантин, сами дошкольные организации продолжают работать.



Что касается школ, то дополнительно продлевать каникулы власти Петербурга не собираются. Учебный процесс возобновится 9 ноября офлайн.

