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28.10.2020 15:51
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Маршрутка собрала «Валдай» и «Приору» на Ленинском. В автобусе пострадали пассажиры

Двое пассажиров отправились в больницу после поездки на маршрутке в Московском районе Петербурга утром 28 октября. Автобус собрал ехавшие перед ним грузовой фургон и легковой автомобиль.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 7:45 в районе дома 147 по Ленинскому проспекте, под путепроводом ЗСД. По предварительным данным, 44-летний водитель маршрутки ПАЗ неправильно выбрал скорость и дистанцию и врезался в автомобиль ГАЗ «Валдай» под управлением 49-летнего мужчины, а тот столкнулся с LADA Priora, за рулем которой был мужчина 39 лет.

В результате аварии в маршрутке пострадали два пассажира: мужчина и 42-летняя женщина. Они были госпитализированы в состоянии средней тяжести.

«Два ребра сломаны, сотрясение и нога в гипсе, сегодня была в этой маршрутке», - пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» участница Анна.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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