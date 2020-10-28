Двое пассажиров отправились в больницу после поездки на маршрутке в Московском районе Петербурга утром 28 октября. Автобус собрал ехавшие перед ним грузовой фургон и легковой автомобиль.



Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, авария произошла около 7:45 в районе дома 147 по Ленинскому проспекте, под путепроводом ЗСД. По предварительным данным, 44-летний водитель маршрутки ПАЗ неправильно выбрал скорость и дистанцию и врезался в автомобиль ГАЗ «Валдай» под управлением 49-летнего мужчины, а тот столкнулся с LADA Priora, за рулем которой был мужчина 39 лет.