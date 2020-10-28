Копатыча и Совунью пересчитают. Росстат заказал серию «Смешариков» для поддержки переписи населения у компании экс-замглавы администрации президента

Субподрядчиком выступает «Мармелад медиа», которая владеет правами на «Смешариков». Основной контракт между «Крос» и Росстатом на информационно-разъяснительную кампанию был подписан еще в 2019 году, его стоимость составляет 915,5 млн рублей. В сентябре 2020-го были опубликованы допсоглашения, в том числе касающиеся «Смешариков».

На детских федеральных телеканалах в апреле 2021 года выйдет специальная серия «Смешариков», посвященная Всероссийской переписи населения. На контракт стоимостью 7,8 млн рублей между Росстатом и АО «КРОС» 28 октября обратило внимание РБК.

Согласно соглашению, хронометраж серии «Перепись — дело коллективное» составит 13 минут, в ней примут участие Крош, Нюша, Ежик, Бараш, Пин, Копатыч, Совунья, Кар Карыч, Лосяш и Биби. Выпуск будет выходить на телевидении и в официальных аккаунтах проекта «Смешарики».



«Тема переписи населения органично впишется во «вселенную Смешариков»... Эпизод позволит рассказать, что такое перепись и зачем она нужна, в игровой, предельно доступной и ненавязчивой форме — как детской, так и взрослой аудитории», — сообщили в Росстате.



Помимо мультсериала, через АО «КРОС» ведомство заказывает организацию пресс-мероприятий с участием экспертов, а также создание тематических разделов о переписи на различных ресурсах — от Aif.ru до YaPlakal.ru. Отметим, АО «КРОС» — один из старейших и крупнейших игроков на рынке пиара и медиакоммуникаций в России. Президентом и председателем совета директоров является бывший заместитель главы администрации президента Сергей Зверев (занимал пост в 1999 году).



Перепись населения в РФ была запланирована на октябрь 2020 года, однако ее перенесли на апрель 2021-го из-за эпидемии коронавируса. По предварительным оценкам, она обойдется бюджету в 33 млрд рублей.

