«Буду стараться дожить». Соколов в суде пообещал коллеге по реконструкции новые встречи на полях баталий
Историк Олег Соколов пообещал своему знакомому, с которым проводил время на исторических реконструкциях, дожить до следующей встречи. В адрес адвоката потерпевших из клетки звучало «позор!» и «чудовищно!».
На заседании по делу об убийстве и незаконном хранении оружия 28 октября выступил свидетель Александр Сахневич, ныне безработный, а в прошлом сотрудник налоговой службы из Сергиева Посада. Вместе с Соколовым он участвовал в исторических реконструкциях и бывал на его лекциях. Отзывался он об историке исключительно положительно, назвав его поведение в обществе образцовым. Видел он и Ещенко рядом с Соколовым, но считал ее его коллегой и помощницей. О ней он также отозвался положительно. Сахневич знал и о травле экс-доцента, тот сам ему показывал сообщения с угрозами и говорил, что виновником своих бед считает научного оппонента Евгения Понасенкова. Длилась эта травля, по словам свидетеля, с 2018 года и до «печального исхода» — имеется в виду день убийства аспирантки.
Об отношениях с Соколовым спросила свидетеля и адвокат стороны потерпевших Александра Бакшеева. Она интересовалась, оказывал ли историк ему моральную поддержку. Свидетель ответил, что ситуаций, в которых она была бы ему нужна, не возникало, на что защитник упомянула про уголовное дело, обвиняемым по которому проходит сын Сахневича. «Чудовищно! Позор!» — минимум 4 раза сказал на реплику адвоката Соколов.
Сам историк поинтересовался, видел ли Сахневич, чтобы он неуважительно относился к женщинам. Тот ответил отрицательно, подсудимый поблагодарил его за согласие дать показания и передал привет коллегам по реконструкции. «Буду стараться дожить», — пообещал Соколов новые встречи. В подобном ключе обращался подсудимый и к своей экс-супруге, высказав желание еще увидеться со своими дочерьми. Исходя из его показаний, он пытался скрыть следы преступления, чтобы завершить дела и после этого добровольно уйти из жизни.
Анастасия Ещенко была убита 8 ноября прошлого года, в нее 4 раза стреляли и пытались задушить. Соколов признает вину, а эксперт-психолог — что подсудимый находился в психотравмирующем состоянии. Довели его до него, по словам самого Соколова, травля со стороны Понасенкова и конфликты с Ещенко из-за детей от последнего брака.