«Буду стараться дожить». Соколов в суде пообещал коллеге по реконструкции новые встречи на полях баталий

Историк Олег Соколов пообещал своему знакомому, с которым проводил время на исторических реконструкциях, дожить до следующей встречи. В адрес адвоката потерпевших из клетки звучало «позор!» и «чудовищно!».



На заседании по делу об убийстве и незаконном хранении оружия 28 октября выступил свидетель Александр Сахневич, ныне безработный, а в прошлом сотрудник налоговой службы из Сергиева Посада. Вместе с Соколовым он участвовал в исторических реконструкциях и бывал на его лекциях. Отзывался он об историке исключительно положительно, назвав его поведение в обществе образцовым. Видел он и Ещенко рядом с Соколовым, но считал ее его коллегой и помощницей. О ней он также отозвался положительно. Сахневич знал и о травле экс-доцента, тот сам ему показывал сообщения с угрозами и говорил, что виновником своих бед считает научного оппонента Евгения Понасенкова. Длилась эта травля, по словам свидетеля, с 2018 года и до «печального исхода» — имеется в виду день убийства аспирантки.

