В Петербурге МФЦ переходят на работу по предварительной записи

Как объяснили 28 октября в пресс-службе комитета по информатизации и связи Смольного, текущие меры безопасности при коронавирусной инфекции на практике могут повлечь за собой скопление людей на входе в МФЦ. «В условиях осенне-зимнего периода и растущего распространения коронавирусной инфекции это недопустимо», — говорится в сообщении.

Многофункциональные центры в Петербурге переходят на работу по предварительной записи из-за роста заболеваемости коронавирусом. Согласовывать время визита по телефону или через портал госуслуг нужно будет с 1 ноября.

Предварительная запись позволит равномерно распределить потоки горожан между 57 центрами госуслуг в часы их работы и сократить время нахождения посетителей в МФЦ.



Записаться на прием можно двумя способами — в электронном виде на портале госуслуг или по телефонам: 246–02–56 — по государственным услугам Росреестра; 573–90–00 — по остальным государственным услугам, по телефонам отделений МФЦ.



Без предварительной записи можно получить или обменять паспорт и полис ОМС, оформить заявку на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, заявление о выдаче, подтверждении, восстановлении ключа простой электронной подписи (ЕСИА), госрегистрацию актов гражданского состояния (регистрация рождения, усыновления, установления отцовства, а также выдача повторных свидетельств).



В привычном режиме, который был до пандемии, МФЦ смогли проработать три месяца, с августа этого года. До августа из-за коронавируса МФЦ в Петербурге работали строго по записи, причем в некоторых свободные окна в расписании можно отыскать только через три недели. Перед горожанами встал выбор: терпеливо ждать или отложить дела до лучших времен. А пока одни думали, другие зарабатывали на местах в очереди.