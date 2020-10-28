В Ленобласти полыхает склад лакокрасочных материалов. Огонь охватил почти три тысячи квадратных метров
Емкости с растворителем в четырёх ангарах вспыхнули 28 октября в деревне Буяницы Ленинградской области в нескольких километрах от федеральной трассы. В соцсетях показывают столб чёрного дыма, который поднимается над хранилищем.
Как пишет 47news со ссылкой на областное ГУ МЧС, сигнал о возгорании из деревни Буяницы поступил незадолго до половины одиннадцатого утра. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели ёмкости с растворителем в четырёх ангарах предприятия, которое занимается производством лаков и красок.
Хранилище тушат по второму из пяти номеров сложности. «Предварительная площадь возгорания составляет 2850 кв. м. Персонал предприятия эвакуирован, информации о пострадавших нет», — сообщили в ГУ МЧС России.
В соцсетях опубликовано видео чёрного дыма, который клубится над предприятием. «Горят краски, страшное зрелище», — делится автор видео, отмечая, что пожар разгорелся в считаные минуты.
Горящий склад расположен в паре километров от трассы А-180 «Нарва». Как уточнили пресс-службе ФКУ «Упрдор Северо-Запад», никаких ограничений в движении на трассе нет.