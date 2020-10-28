Емкости с растворителем в четырёх ангарах вспыхнули 28 октября в деревне Буяницы Ленинградской области в нескольких километрах от федеральной трассы. В соцсетях показывают столб чёрного дыма, который поднимается над хранилищем.



Как пишет 47news со ссылкой на областное ГУ МЧС, сигнал о возгорании из деревни Буяницы поступил незадолго до половины одиннадцатого утра. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горели ёмкости с растворителем в четырёх ангарах предприятия, которое занимается производством лаков и красок.