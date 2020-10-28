В Филадельфии вторые сутки погромы из-за убийства полицейскими афроамериканца с ножом
Полиция Филадельфии предупреждает граждан, что выход на улицу в нескольких районах города опасен.
«Огромная толпа из примерно тысячи человек грабит предприятия в районах Кастор и Араминго, избегайте этих районов», — цитирует заявление полиции в Twitter РИА Новости 28 октября.
Walmart and other stores are being looted. The PA National Guard is standing down. pic.twitter.com/kZCczYdOlY— Ian Miles Cheong (@stillgray) October 28, 2020
По данным правоохранительных органов, в погромах принимают участие около тысячи человек. Беспорядки вспыхнули после того, как 26 октября около 17 часов по местному времени был застрелен 27-летний темнокожий Уолтер Уоллес. Мужчина с ножом шел в сторону полиции, в то время как его мать пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего офицеры несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался.
Местные СМИ пишут, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.
Глава полиции Филадельфии заявила, что после просмотра видео инцидента начато служебное расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.
Одновременно с этим протесты идут и в Вашингтоне, где в аварии с полицейской машиной погиб водитель мопеда.