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28.10.2020 11:58
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В Филадельфии вторые сутки погромы из-за убийства полицейскими афроамериканца с ножом

Полиция Филадельфии предупреждает граждан, что выход на улицу в нескольких районах города опасен.

«Огромная толпа из примерно тысячи человек грабит предприятия в районах Кастор и Араминго, избегайте этих районов», — цитирует заявление полиции в Twitter РИА Новости 28 октября.

По данным правоохранительных органов, в погромах принимают участие около тысячи человек. Беспорядки вспыхнули после того, как 26 октября около 17 часов по местному времени был застрелен 27-летний темнокожий Уолтер Уоллес. Мужчина с ножом шел в сторону полиции, в то время как его мать пыталась его удержать. Несмотря на неоднократные призывы со стороны правоохранителей бросить оружие и остановиться, Уоллес продолжал движение, после чего офицеры несколько раз выстрелили в мужчину, и он скончался.

Местные СМИ пишут, что Уоллес страдал психическим расстройством и принимал лекарства.

Глава полиции Филадельфии заявила, что после просмотра видео инцидента начато служебное расследование. Мэр Филадельфии Джим Кенни выразил семье и друзьям погибшего соболезнования.

Одновременно с этим протесты идут и в Вашингтоне, где в аварии с полицейской машиной погиб водитель мопеда.

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Комментарии (8)

Piter Russo
Такое впечатление что темнокожие в Америке хотят индульгенции на грабежи, насилия, убийства..
Зато что их предки возможно были угнетены когда-то белокожими...
Калуврат
Какие странные протесты- сразу грабить гипермаркеты.
bombaleilo
Не буду ничего комментировать про афроамериканцев
В фейсбуке за это получил на месяц бан
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