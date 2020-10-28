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28.10.2020 11:33
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Смольный пообещал увеличить расходы на строительство метро в Петербурге

Расходы на строительство метрополитена в Петербурге будут увеличены. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете города анонсировал вице-губернатор Эдуард Батанов во время представления документа на заседании Заксобрания 28 октября.

«По поручению губернатора расходы на строительство метро ко второму чтению будут увеличены», — сказал чиновник.

В проекте бюджета, который сегодня предстоит рассмотреть депутатам, в 2021 году на строительство подземки заложено 7,4 млрд рублей, в 2022-м — 11,9 млрд и в 2023-м — 17,8 млрд рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

marksemeno
Было бы очень неплохо провести планируемую ветку в бугры, чтобы повысить привлекательность локации и чтобы застройщики такие сякие в поисках наживы не зарились на уже сложившиеся районы. Тогда и всем жильцам города будет спокойнее. Вон в москве по 15 станций открывается новых, а у нас - вы видели - одна всего в год, ну две было под чемпионат мира. Но это же кошмар!!!
Sibir_5e4d67bbb7aea
Почему наши гадоначальники не строят метро темпами как в Москве?.
Что стаканша, жлоб-богомол, теперь лопата-брехлов..
Fenomen
Увеличить расходы - не значит построить.
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