Смольный пообещал увеличить расходы на строительство метро в Петербурге

Расходы на строительство метрополитена в Петербурге будут увеличены. Соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о бюджете города анонсировал вице-губернатор Эдуард Батанов во время представления документа на заседании Заксобрания 28 октября.



«По поручению губернатора расходы на строительство метро ко второму чтению будут увеличены», — сказал чиновник.



В проекте бюджета, который сегодня предстоит рассмотреть депутатам, в 2021 году на строительство подземки заложено 7,4 млрд рублей, в 2022-м — 11,9 млрд и в 2023-м — 17,8 млрд рублей.

