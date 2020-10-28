Полиция показала несостоявшееся ограбление супермаркета в Приморском районе Петербурга. Уверенность и кулаки не помогли прорваться к выходу пожелавшему раздобыть спиртное в неурочное время.



Видеозапись из супермаркета на Парашютной опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 28 октября. В понедельник в начале десятого утра туда зашёл покупатель в красной бейсболке и медицинской маске, решительно направился к рядам с алкоголем и придирчиво отобрал себе несколько упакованных в коробки бутылок.