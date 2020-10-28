Когда захотел крепкого. Полиция показала, как покупатель с пистолетом уверенно добывал бесплатный алкоголь в Коломягах
Полиция показала несостоявшееся ограбление супермаркета в Приморском районе Петербурга. Уверенность и кулаки не помогли прорваться к выходу пожелавшему раздобыть спиртное в неурочное время.
Видеозапись из супермаркета на Парашютной опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 28 октября. В понедельник в начале десятого утра туда зашёл покупатель в красной бейсболке и медицинской маске, решительно направился к рядам с алкоголем и придирчиво отобрал себе несколько упакованных в коробки бутылок.
ГУ МВД по Петербургу и области
В запасливо прихваченную сумку удалось уместить три, четвёртую пришлось уносить в руках. Путь к выходу лежал через охранника, который получил удар в челюсть, но, похоже, вместе с коллегами не дал несостоявшемуся грабителю сбежать до приезда полиции. Сотрудники патрульно-постовой службы были на месте через несколько минут.
В отдел полиции вместе с ними уехал 26-летний безработный из Чечни. Как оказалось, при себе у него был травматический пистолет с разрешением, но отстаивать добычу с его помощью мужчина не стал. Алкоголь, который потянул на 16 тысяч рублей, изъяли. Возбуждено дело о покушении на грабёж, решается вопрос о мере пресечения для подозреваемого.