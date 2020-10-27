Скончался поэт, переводчик и детский писатель Михаил Яснов
В Петербурге скончался поэт, переводчик, детский писатель Михаил Яснов. Ему было 74 года. Об этом сообщила в «Фейсбуке» его жена, писатель и переводчик Ася Петрова, добавив в разговоре с «Фонтанкой», что у него остановилось сердце.
Стихи и переводы Михаила Яснова известны и очень любимы российскими читателями — они публиковались в учебниках и хрестоматиях, его книги выходили регулярно, а встречи с читателями собирали самые теплые отзывы: это был очень светлый и добрый человек.
Яснов — ленинградец, выпускник филологического факультета ЛГУ, он защитил диплом по революционному творчеству Велимира Хлебникова, а первую книгу - перевод поэмы «Пора черешен» молдавского поэта Валентина Рошка — выпустил в 1974-м. С середины 1970-х же начал заниматься детской литературой.
Стихи Яснова переводились на множество языков — от английского и французского до финского и румынского. Писатель вел радиопередачи о детском творчестве, руководил студией перевода при Французском институте и литературным отделом детской газеты. В его переводе многие россияне читали произведения Гийома Аполлинера, Жака Превера, Поля Верлена, Эжена Ионеско, Жана Кокто, Поля Валери, Артюра Рембо, Проспера Мериме, Блеза Сандрара.
Среди наград Яснова - премия Правительства России в области культуры (2012), премия имени Корнея Чуковского за выдающиеся творческие достижения в отечественной детской поэзии (2009), премия им. С. Маршака за лучшие детские стихи (2005) и многие другие.