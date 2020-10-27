В Петербурге скончался поэт, переводчик, детский писатель Михаил Яснов. Ему было 74 года. Об этом сообщила в «Фейсбуке» его жена, писатель и переводчик Ася Петрова, добавив в разговоре с «Фонтанкой», что у него остановилось сердце.



Стихи и переводы Михаила Яснова известны и очень любимы российскими читателями — они публиковались в учебниках и хрестоматиях, его книги выходили регулярно, а встречи с читателями собирали самые теплые отзывы: это был очень светлый и добрый человек.