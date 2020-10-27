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27.10.2020 19:01
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Каменноостровский на полчаса погружался во тьму. Энергетики сказали, что все идёт по плану

Участок магистрали в Петроградском районе Петербурга частично погрузился во тьму. Фотокорреспондент «Фонтанки» обратил внимание на проблему уличного освещения вечером 27 октября.

По его словам, фонари перестали гореть на Каменноостровском проспекте, а именно — на полукилометровом отрезке от Большой Монетной улицы до Большого проспекта П.С.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе «Ленсвета», с 17.23 светильники не работали по причине отсутствия напряжения по высокой линии. С 18.02 освещение работает в полном объеме. Представитель «Россети Ленэнерго» уточнил, что причиной тому стали плановые работы по замене оборудования для повышения надежности.

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»
Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

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