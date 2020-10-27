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27.10.2020 18:01
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«Фонтанка» показывает столкновение мопедиста с девушкой на Porsche на Петроградской стороне

Второе мото-ДТП за несколько часов произошло в Петербурге 27 октября. На Петроградской стороне при падении пострадал мопедист.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта П. С. мужчина на мопеде испугался девушки на автомобиле Porsche Macan и упал. Эту версию подтверждает и видео с камер наблюдения, имеющееся в распоряжении «Фонтанки».

На записи видно, как кроссовер заходит на разворот и в этот момент со встречной полосы прямо на перекресток выезжает мопед. При виде автомобиля байкер заваливает мопед на правый бок, и тот уже по инерции подлетает под бампер остановившегося «Порше».

На место ДТП прибыли медики. Судя по фотографиям, мужчина как минимум получил травму ноги.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»,
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»,
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Около двух часов дня в Парголово в ДТП попал подросток на мотоцикле. Парень столкнулся с «Мерседесом» и получил тяжелые травмы.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (20)

Porthiriy
траектория движения Порше забавна. Движение - "поперек", честно - я то же бы растерялся, другое дело- мотовелосипидист забыл про тормоза и решил "залечь" под иномарку... если не было камер - точно сказал, что дама разворот под "сто пятьдесят" делала, и все поверили.
Olen
Когда права получены орально ничто не помешает развернуться с крайнего правого ряда через двойную сплошную, на пешеходном переходе и изменить расположение ТС после совершения ДТП.
Всё это запрещено в ПДД для тех кто ртом только есть и говорит умеет :)))
mavar
Девушек на борщах тоже учить надо. Жёстко.
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