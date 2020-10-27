Второе мото-ДТП за несколько часов произошло в Петербурге 27 октября. На Петроградской стороне при падении пострадал мопедист.



Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта П. С. мужчина на мопеде испугался девушки на автомобиле Porsche Macan и упал. Эту версию подтверждает и видео с камер наблюдения, имеющееся в распоряжении «Фонтанки».

На записи видно, как кроссовер заходит на разворот и в этот момент со встречной полосы прямо на перекресток выезжает мопед. При виде автомобиля байкер заваливает мопед на правый бок, и тот уже по инерции подлетает под бампер остановившегося «Порше».