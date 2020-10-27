«Фонтанка» показывает столкновение мопедиста с девушкой на Porsche на Петроградской стороне
Второе мото-ДТП за несколько часов произошло в Петербурге 27 октября. На Петроградской стороне при падении пострадал мопедист.
Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на пересечении Введенской улицы и Большого проспекта П. С. мужчина на мопеде испугался девушки на автомобиле Porsche Macan и упал. Эту версию подтверждает и видео с камер наблюдения, имеющееся в распоряжении «Фонтанки».
На записи видно, как кроссовер заходит на разворот и в этот момент со встречной полосы прямо на перекресток выезжает мопед. При виде автомобиля байкер заваливает мопед на правый бок, и тот уже по инерции подлетает под бампер остановившегося «Порше».
На место ДТП прибыли медики. Судя по фотографиям, мужчина как минимум получил травму ноги.
Около двух часов дня в Парголово в ДТП попал подросток на мотоцикле. Парень столкнулся с «Мерседесом» и получил тяжелые травмы.