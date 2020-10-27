В знак борьбы с инсультом 11 городов России «оденутся в красное»
Во Всемирный день борьбы с инсультом в России пройдёт акция «Оденься в красное», в ходе которой в одиннадцати городах на знаковых сооружениях и зданиях включат красную подсветку, символизирующую тревогу за увеличивающееся количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний.
В акции участвуют Москва, Казань, Великий Новгород, Пенза, Саранск, Грозный, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, Тула и Челябинск. Петербурга в списке нет.
Впервые акция прошла три года назад. Её инициаторами стали Российское кардиологическое общество и одна из крупнейших фармацевтических компаний. Акция направлена на повышение осведомленности россиян об инсульте и других сердечно-сосудистых заболеваниях.
«Социально-образовательная акция «Оденься в красное!» — это очень важная и нужная инициатива, ее необходимость мы особенно ясно наблюдаем сейчас, в период второй волны COVID-19. У нас имеются данные, которые показывают, что 65% умерших от коронавирусной инфекции имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Важно осознавать опасность болезней системы кровообращения и применять меры для их профилактики», — приводит АСИ слова президента Российского кардиологического общества, академика РАН Евгения Шляхто.
29 октября, в день проведения акции, в красное «оденутся» Останкинская телебашня, Крымский мост и здания на Тверской и Большой Дмитровской улицах в Москве, Центр семьи «Казан» и телебашня в Казани, телевизионные башни в Великом Новгороде, Пензе, Саранске, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Туле и Челябинске.
Также организаторы призывают заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний: отказаться от вредных привычек, не забывать о физической нагрузке, регуляции массы тела, контроле артериального давления и уровня холестерина — и чаще напоминать об этом близким.