В знак борьбы с инсультом 11 городов России «оденутся в красное»

Во Всемирный день борьбы с инсультом в России пройдёт акция «Оденься в красное», в ходе которой в одиннадцати городах на знаковых сооружениях и зданиях включат красную подсветку, символизирующую тревогу за увеличивающееся количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний.



В акции участвуют Москва, Казань, Великий Новгород, Пенза, Саранск, Грозный, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, Тула и Челябинск. Петербурга в списке нет.



Впервые акция прошла три года назад. Её инициаторами стали Российское кардиологическое общество и одна из крупнейших фармацевтических компаний. Акция направлена на повышение осведомленности россиян об инсульте и других сердечно-сосудистых заболеваниях.

