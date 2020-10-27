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27.10.2020 16:45
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В знак борьбы с инсультом 11 городов России «оденутся в красное»

Во Всемирный день борьбы с инсультом в России пройдёт акция «Оденься в красное», в ходе которой в одиннадцати городах на знаковых сооружениях и зданиях включат красную подсветку, символизирующую тревогу за увеличивающееся количество случаев сердечно-сосудистых заболеваний.

В акции участвуют Москва, Казань, Великий Новгород, Пенза, Саранск, Грозный, Ростов-на-Дону, Самара, Ставрополь, Тула и Челябинск. Петербурга в списке нет.

Впервые акция прошла три года назад. Её инициаторами стали Российское кардиологическое общество и одна из крупнейших фармацевтических компаний. Акция направлена на повышение осведомленности россиян об инсульте и других сердечно-сосудистых заболеваниях.

«Социально-образовательная акция «Оденься в красное!» — это очень важная и нужная инициатива, ее необходимость мы особенно ясно наблюдаем сейчас, в период второй волны COVID-19. У нас имеются данные, которые показывают, что 65% умерших от коронавирусной инфекции имели сопутствующие сердечно-сосудистые заболевания. Важно осознавать опасность болезней системы кровообращения и применять меры для их профилактики», — приводит АСИ слова президента Российского кардиологического общества, академика РАН Евгения Шляхто.

29 октября, в день проведения акции, в красное «оденутся» Останкинская телебашня, Крымский мост и здания на Тверской и Большой Дмитровской улицах в Москве, Центр семьи «Казан» и телебашня в Казани, телевизионные башни в Великом Новгороде, Пензе, Саранске, Грозном, Ростове-на-Дону, Самаре, Ставрополе, Туле и Челябинске.

Также организаторы призывают заниматься профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний: отказаться от вредных привычек, не забывать о физической нагрузке, регуляции массы тела, контроле артериального давления и уровня холестерина — и чаще напоминать об этом близким.

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