УФАС оштрафовало директора Балтийской таможни за заключенные без конкурсов соглашения на хранение конфиската

Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало начальника Балтийской таможни Сергея Сенько на общую сумму 58 тыс. руб. по делу о хранении конфискованных товаров. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ведомства.



В 2017 году таможня без конкурсов заключила контракты на складские услуги с ООО «Валро» и ООО «Партнер». Общая сумма штрафов по данному антимонопольному делу составила 1,079 млн руб.

За нарушение закона о защите конкуренции «Валро» и «Партнер» оштрафованы на 125,8 и 280 тыс. руб. соответственно, директора «Валро» наказали на 15 тыс. руб., а начальника Балтийской таможни — дважды по 20 тыс. руб. — за каждое антиконкурентное соглашение. За неисполнение предписаний УФАС организации дополнительно получили по 300 тыс. руб. штрафа, а с начальника таможни взыскали еще 18 тыс. руб.