УФАС оштрафовало директора Балтийской таможни за заключенные без конкурсов соглашения на хранение конфиската
Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) оштрафовало начальника Балтийской таможни Сергея Сенько на общую сумму 58 тыс. руб. по делу о хранении конфискованных товаров. Об этом 27 октября сообщили в пресс-службе ведомства.
В 2017 году таможня без конкурсов заключила контракты на складские услуги с ООО «Валро» и ООО «Партнер». Общая сумма штрафов по данному антимонопольному делу составила 1,079 млн руб.
За нарушение закона о защите конкуренции «Валро» и «Партнер» оштрафованы на 125,8 и 280 тыс. руб. соответственно, директора «Валро» наказали на 15 тыс. руб., а начальника Балтийской таможни — дважды по 20 тыс. руб. — за каждое антиконкурентное соглашение. За неисполнение предписаний УФАС организации дополнительно получили по 300 тыс. руб. штрафа, а с начальника таможни взыскали еще 18 тыс. руб.
Таким образом, УФАС назначило Сенько 58 тыс. руб. штрафа, из которых на сегодняшний день он заплатил 18 тыс. руб. В антимонопольном органе отмечают, что все постановления о назначении административных штрафов, включая оплаченный, обжалуются как в арбитражных судах, так и в судах общей юрисдикции.
УФАС возбудило дело в отношении Балтийской таможни, компаний «Валро» и «Партнер» в марте 2019 года. В августе антимонопольщики решили, что организации нарушили Закон о защите конкуренции.
Согласно договорам с таможней, подрядчики получали исключительное право на хранение изъятых документов, товаров по уголовным делам, делам об административных правонарушениях, а также задержанных и обращенных в федеральную собственность при проведении таможенного контроля. До момента завершения дела конфискованный товар должен был храниться на складе бесплатно. А вот чтобы вернуть его, владелец должен оплатить услуги кладовщиков. «При этом период хранения не указывается, а цены на хранение, установленные этими организациями, значительно превышают цены на аналогичные услуги, оказываемые иными хозсубъектами», — сообщало УФАС.