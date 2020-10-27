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27.10.2020 14:37
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Лукашенко велел отчислить всех протестующих студентов. «В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бастующих рабочих и преподавателей единицы, а все студенты-оппозиционеры должны быть отчислены.

По мнению Лукашенко, те, кто не согласен с его президентством, лишаются права быть студентами. «Не хотят рабочие работать — не надо. Но их единицы, которые не хотят. Студенты: пришли учиться — учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции, лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого — на улицу. Пусть ходят по улице. Но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, которые гадко себя ведут в вузах», — цитирует Лукашенко БелТА.

Он также добавил, что «просить и уговаривать» никого не нужно, потому что это бесполезно. «В лучшем случае в этой ситуации мы их загоним под плинтус. И они потом опять оттуда вылезут. Поэтому пусть определяются, где они хотят жить, как они хотят жить и что делать», — отметил Лукашенко.

Ранее он заявил, что протестующие перешли «красную» линию и страна столкнулась с террористической угрозой.

С 26 октября в Минске и других белорусских городах началась национальная забастовка, которую объявила экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская. Сотни людей вышли на улицы, начиная от школьников, заканчивая рабочими заводов.

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Комментарии (4)

Дон_Бидон
Это уже перегиб. Скоро у нас будет новый Чаушеску.
sakorol
обучение в ВУЗЕ бесплатное?
vitor
Пусть в Польшу едут учиться заграница им поможет или кухарка оплатит учёбу!!
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