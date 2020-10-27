ЕСПЧ занялся жалобами оштрафованных за неуважение к власти россиян. Среди них и трагически погибшая журналистка Славина

По его словам, все 19 жалоб от 17 заявителей ЕСПЧ объединил в одно производство. Среди них есть погибшая в огне журналистка Ирина Славина, или, например, политолог Федор Крашенинников, который стал первым, кого подвергли административному аресту за повторное неуважение к власти. География поданных жалоб — от Смоленска до Новокузнецка.

Европейский суд по правам человека коммуницировал 19 жалоб россиян, привлеченных к ответственности по административной статье о неуважении к власти. Всех заявителей представляют адвокаты «Агоры». Об этом 27 октября в своем Telegram-канале сообщил руководитель международной правозащитной группы Павел Чиков.

По данным Чикова, все заявители жалуются на нарушения российскими властями статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения), статьи 6 (право на справедливое судебное разбирательство) и статьи 5 (право на свободу и личную неприкосновенность).



ЕСПЧ задал правительству РФ несколько вопросов: имели ли место нарушения, в частности, соответствует ли духу Конвенции повышенная защита глава государства и госучреждений посредством введения специального закона о неуважении к власти. Кроме того, суд интересуется, были ли наложенные штрафы соразмерны тяжести правонарушения.



Сторонам предложено обсудить условия мирового соглашения до 18 января. Если этого не произойдет, у российских властей будет 12 недель для подготовки возражений.



Глава «Агоры» также напомнил, что наказание за неуважение к власти ввели в марте 2019 года. С тех пор суды рассмотрели более 200 таких дел. В 80% случаев оскорбления касались президента России Владимира Путина, пишет Чиков.



Коммуникации — один из этапов рассмотрения жалобы в ЕСПЧ. Ему предшествует ее подготовка, направление и регистрация. Он предполагает установление контакта со сторонами для обмена письменными заявлениями по ситуации.

