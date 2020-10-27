Глава Роспотребнадзора заявила о начале производства вакцины «Вектора» от COVID-19
В России началось производство вакцины от новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским центром «Вектор». Об этом 27 октября сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Производство, безусловно, начинается на разных площадках (...) производство вакцины институтом Гамалея, производство начато на «Векторе» и как только, я уверена, будет зарегистрирована вакцина института Чумакова, у них тоже все будет готово к производству», — сказала Попова на форуме «Здоровое общество» (цитата по «Интерфаксу»).
Глава ведомства уточнила, что объемы производства будут определены до конца этого года.
В середине октября президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса под названием «ЭпиВакКорона», разработанной подведомственным Роспотребнадзору новосибирским центром «Вектор». Пострегистрационные испытания отечественной разработки продолжатся при участии 40 тысяч добровольцев, в числе которых люди старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. В гражданский оборот препарат может поступить с 1 января.