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27.10.2020 07:49
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В Петербурге сыро, но тепло. Город греет циклон

В Петербурге будет сырая и ветреная, но теплая погода, которая держится благодаря обширному циклону, центр которого расположился над севером Скандинавии.

Прогнозом на 27 октября поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михил Леус в своем Facebook. «Cтараниями циклона ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха на 5–6° превысит средние многолетние значения», — написал специалист.

В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха +10…+12°, по области +8…+13°.

Атмосферное давление будет слабо падать и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

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