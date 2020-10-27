В Петербурге сыро, но тепло. Город греет циклон

В Петербурге будет сырая и ветреная, но теплая погода, которая держится благодаря обширному циклону, центр которого расположился над севером Скандинавии.



Прогнозом на 27 октября поделился ведущий специалист центра «Фобос» Михил Леус в своем Facebook. «Cтараниями циклона ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдут небольшие дожди. Температура воздуха на 5–6° превысит средние многолетние значения», — написал специалист.

В городе будет дуть южный ветер со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха +10…+12°, по области +8…+13°.